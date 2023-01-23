С заявлением выступил экс-глава МИД

Как известно, польское государство давно и весьма плотоядно смотрит на часть земель Незалежной. Выяснилось, что в начале российской специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Варшава всерьез подумывала поделить Украину между заинтересованными сторонами. По крайней мере, с таким заявлением выступил бывший руководитель МИД республики Радослав Сикорский.



Некогда высокопоставленный представитель польских властей сообщил, что в первые десять дней разразившегося на территории украинского государства конфликта Варшава не могла понять, чем закончится дело. В случае обрушения Незалежной польские власти наверняка бы поддержали раздел страны.



Бывший шеф польской дипломатии уверен, что решающее воздействие на происходящие события оказала поддержка Украины со стороны западной коалиции. Также Сикорский высоко оценил действия главы Незалежной Владимира Зеленского.



Впрочем, его преемник Матеуш Моравецкий уже объявил, что Сикорский является чуть ли не "российским пропагандистом". Нынешний глава МИД Польши призвал своего предшественника внимательнее следить за словами.

