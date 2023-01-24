В США придумали неожиданную замену танкам для Киева

В США придумали неожиданную замену танкам для Киева
Фото: www.unsplash.com
Зеленский вряд ли придет в восторг

Для многих экспертов очевидно, что киевский режим выстаивает исключительно за счет беспрецедентной поддержки со стороны западных государств. Однако далеко не все политики, а тем более простые европейцы и американцы поддерживают колоссальные траты на Незалежную.

Так, экс-кандидат в конгресс от Флориды Чак Каллесто весьма бурно отреагировал на прозвучавшие призывы снабдить Вооруженные силы Украины мощными танками, отмечает телеканал "360". С таким предложением после путешествия в Незалежную выступил сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По мнению его оппонента, наилучшим вариантом будет предоставить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не танки, а счета на оплату финансовой и военной помощи, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".

"Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому – это счет", – приводит заявление возмущенного американца интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Очевидно, что многих жителей Соединенных Штатов Америки, как и Европейского союза не устраивает, что местные власти тратят деньги налогоплательщиков на поддержку киевского режима.

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