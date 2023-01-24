Ситуация в Херсонской области остается напряженной

Сегодня, 24 января, стало известно о попытке бойцов Вооруженных сил Незалежной форсировать реку Днепр. Украинские вояки пытались переплыть водную преграду на катерах. Инцидент произошел в районе Новой Каховки.



Потуги украинцев переплыть Днепр закончились фиаско. Вооруженные силы Российской Федерации вовремя засекли врага и ликвидировали десятки незалежных боевиков.



Как сообщил представитель экстренных служб Херсонщины, боевики попытались форсировать реку сегодня рано утром. Российские военнослужащие обнаружили на противоположном берегу большое количество боевых машин пехоты и украинских вояк. В итоге шесть бронемашин были уничтожены огнем, также российские бойцы ликвидировали три катера и около сотни незалежных боевиков.



Напомним, осенью прошлого года Херсонщина по результатам референдума стала частью нашей страны. Однако киевский режим объявил волеизъявление народа нелегитимным и продолжает массированный обстрел этого региона.

