Зеленский резко уволил десяток украинских чиновников

Кадровые перестановки произошли в пяти украинских областях
В украинской власти произошли серьезные кадровые перестановки. Помимо замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, своей работы лишись еще девять человек.
Кабмин страны согласовал отставку сразу пяти глав ОВА. Это коснулось:
- Валентина Резниченко, главы Днепропетровской области,
- Александра Старуха, главы Запорожской области,
- Алексея Кулебы, главы Киевской области,
- Дмитрия Живицкого, главы Сумской области,
- Ярослава Янушевича, главы Херсонской области.
Указом также были уволены несколько замминистров. Это Вячеслав Шаповалов, заместитель министра обороны Украины. Сообщается, что он покинул свой пост из-за скандала с госзакупками для нужд армии. Также без работы остались:
- Иван Лукеря и
Вячеслав Негода, заместители министра развития общин и территорий Украины,
- Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики Украины.
По неподтвержденной информации, бывшего главу Киевской области Кулебу планируют поставить на место уволенного Тимошенко.