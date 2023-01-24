Зеленский резко уволил десяток украинских чиновников

Кадровые перестановки произошли в пяти украинских областях

В украинской власти произошли серьезные кадровые перестановки. Помимо замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, своей работы лишись еще девять человек.

Кабмин страны согласовал отставку сразу пяти глав ОВА. Это коснулось:

Валентина Резниченко, главы Днепропетровской области,

Александра Старуха, главы Запорожской области,

Алексея Кулебы, главы Киевской области,

Дмитрия Живицкого, главы Сумской области,

Ярослава Янушевича, главы Херсонской области.

Указом также были уволены несколько замминистров. Это Вячеслав Шаповалов, заместитель министра обороны Украины. Сообщается, что он покинул свой пост из-за скандала с госзакупками для нужд армии. Также без работы остались:

Иван Лукеря и Вячеслав Негода, заместители министра развития общин и территорий Украины,

Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики Украины.

По неподтвержденной информации, бывшего главу Киевской области Кулебу планируют поставить на место уволенного Тимошенко.