ЮНЕСКО довело власти Украины до истерики словами об Одессе

Организация напомнила об исторических корнях города

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым и постпредом страны в ЮНЕСКО написали обращение в организацию с требованием исключить из упоминания об историческом центре Одессы "пророссийские нарративы".

Чиновники утверждают, что досье о городо было политизировано, поскольку в нем говорится об основании Одессы российской императрицей Екатериной II. Изначально в описании исторического центра, которое послала Украина, такого упоминания не было.

Они отметили, что такое решение специалистов ЮНЕСКО стало для них удивительным.

"Мы не можем мириться с присутствием в документе, подготовленном Центром Всемирного наследия по украинской номинации, откровенно пророссийских нарративов, противоречащих аргументации оригинального украинского досье", – сказано в опубликованном письме.

По их словам, город существовал задолго до прихода Екатерины II. Теперь же якобы Москва использует это "как один из поводов для территориальных претензий России на украинские города".

По заявлению чиновников, требование ЮНЕСКО исключить из описания упоминание о порте также является неприемлемым, поскольку в противном случае это ставит под угрозу со стороны ВС РФ портовые и припортовые участки города.