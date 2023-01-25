С заявлением выступил экс-кандидат в президенты Австрии

События, развернувшиеся на территории украинского государства, оказали колоссальное влияние на все мировое сообщество. Больше всего пострадали европейские страны, которые были вынуждены ввести жесткие антироссийские санкции, сильнее всего бьющие по самим европейцам. С любопытным заявлением выступил бывший кандидат в главнокомандующие Австрии Геральд Грош.



Высокопоставленный европеец подчеркнул, что в странах ЕС уже хорошо осознали, к каким последствиям ведет антироссийская политика. Привыкшие к комфортным условиям жители Евросоюза не готовы страдать ради киевского режима.



Опытный политический деятель подчеркнул, что Европа не станет переводить собственную экономику на военные рельсы ради того, чтобы поддержать украинских верховодов. Грош отметил, что такое решение привело бы к самым плачевным последствиям для Евросоюза, вплоть до обрушения всего общественного строя.



Более того, даже сейчас в Европе сложилась очень тяжелая ситуация. Санкционные ограничения, а также колоссальные траты на Киев поставили европейцев на край финансовой пропасти. Европа не станет и дальше жертвовать собой ради Киева, уверен политик.

