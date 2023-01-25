Берлин объявил о передаче Киеву танков с фашистским шлейфом

Берлин объявил о передаче Киеву танков с фашистским шлейфом
Фото: www.unsplash.com
Мрачные ассоциации не остановили немецкое правительство

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждали возможность передачи в руки украинских боевиков современных немецких танков "Леопард-2". Берлин долго отнекивался, однако сегодня, 25 января, заявил, что предоставит киевскому режиму эти мощные боевые машины.

Немцы долго не хотели идти на такой шаг: некоторые местные политики объясняли это нежеланием вызвать негативные ассоциации. Как известно, предшественники современных машин – танки "Леопарды" были на вооружении фашистской Германии и во время вторжения немецких оккупантов на территорию Советского Союза принесли нашему народу много горя.

Любопытно, что такое решение было принято практически накануне памятной для жителей нашей страны даты – послезавтра, 27 января, Россия отмечает день снятия блокады с многострадального Ленинграда, который несколько лет находился под блокадой фашистов.

Сообщается, что Германия направит киевскому режиму два танкового батальона. Уже в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной получат 14 "Леопардов" из запасов бундесвера.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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