Мрачные ассоциации не остановили немецкое правительство

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждали возможность передачи в руки украинских боевиков современных немецких танков "Леопард-2". Берлин долго отнекивался, однако сегодня, 25 января, заявил, что предоставит киевскому режиму эти мощные боевые машины.



Немцы долго не хотели идти на такой шаг: некоторые местные политики объясняли это нежеланием вызвать негативные ассоциации. Как известно, предшественники современных машин – танки "Леопарды" были на вооружении фашистской Германии и во время вторжения немецких оккупантов на территорию Советского Союза принесли нашему народу много горя.



Любопытно, что такое решение было принято практически накануне памятной для жителей нашей страны даты – послезавтра, 27 января, Россия отмечает день снятия блокады с многострадального Ленинграда, который несколько лет находился под блокадой фашистов.



Сообщается, что Германия направит киевскому режиму два танкового батальона. Уже в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной получат 14 "Леопардов" из запасов бундесвера.

