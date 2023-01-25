Разведка Украины пожаловалась на тактику ВС РФ и пригрозила ударом по России

Украинцы планируют задействовать западную технику против Москвы, вопреки требованию Вашингтона

Российские войска постоянно учатся но своих ошибках, из-за этого наносить удары по складам с боеприпасами ВСУ стало гораздо сложнее. Такое заявление сделал замначальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, ВС РФ начали рассредоточение военных грузов "по всей территории Российской Федерации". К примеру, сейчас из логистических узлов в Ростовской области все стали перемещать в другие южные регионы через Крым.

"Если вы спросите, что критично для РФ, то центры притяжения – это те самые узлы, и по ним нужно наносить удары, чтобы нарушить системы снабжения всех видов", – сказал он.

Скибицкий утверждает, что из-за этого Запад должен передать Украине ударные системы, которые могут стрелять на удалении 80-120 км от линии соприкосновения, поскольку ВСУ должны уничтожить российские военные объекты не только в Крыму, но и на территории России.

Разведчик считает, что украинские войска во время нового наступления должны быть способны бить по глубокому тылу ВС РФ. Именно поэтому им нужны "танки, БМП, тяжелое вооружение, позволяющее вести быстрые контрнаступательные действия против противника".