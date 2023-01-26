Оглушительные взрывы в Киеве и Одессе: на Украину обрушились мощные ракеты

Оглушительные взрывы в Киеве и Одессе: на Украину обрушились мощные ракеты
Фото: www.unsplash.com
Местная пресса бьет тревогу

Утро четверга, 26 января, началось для украинского государства неспокойно. Сначала на территории всей страны оглушительно завыли сирены воздушной тревоги. Позже в прессе появилась информация о ракетных ударах по землям Незалежной. Соответствующие данные публикуют местные журналисты.

Сообщается, что прилеты зафиксированы на территории Николаевской области, Киевской области, Киева и Одессы. Также удары были слышны на территории Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областей.

Сведения об ударах, нанесенных по украинской столице, уже подтвердил местный мэр Владимир Кличко. Пока киевский градоначальник не может сказать, какие конкретно объекты пострадали.

Также нет информации о том, какие цели были поражены на территории других украинских регионов. На места происшествий оперативно выехали сотрудники профильных служб.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе объявили подготовку к ядерной войне с Россией

Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар

Белый дом озвучил будущее Украины после завершения СВО

Американцы начали готовиться к перемирию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей