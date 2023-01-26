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Утро четверга, 26 января, началось для украинского государства неспокойно. Сначала на территории всей страны оглушительно завыли сирены воздушной тревоги. Позже в прессе появилась информация о ракетных ударах по землям Незалежной. Соответствующие данные публикуют местные журналисты.
Сообщается, что прилеты зафиксированы на территории Николаевской области, Киевской области, Киева и Одессы. Также удары были слышны на территории Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областей.
Сведения об ударах, нанесенных по украинской столице, уже подтвердил местный мэр Владимир Кличко. Пока киевский градоначальник не может сказать, какие конкретно объекты пострадали.
Также нет информации о том, какие цели были поражены на территории других украинских регионов. На места происшествий оперативно выехали сотрудники профильных служб.
Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар