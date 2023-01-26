Военный эксперт вывел украинского президента на чистую воду

Недавно Вашингтон и Берлин приняли скандальные решения о передаче киевскому режиму мощных современных танков. После этого окрыленный достигнутым успехом украинский главнокомандующий Владимир Зеленский начал клянчить у западных государств военную авиацию. С любопытным заявлением на этот счет выступил известный военный эксперт Алексей Леонков.



Опытный специалист подчеркнул, что Зеленский в этом вопросе не может быть самостоятельным. Леонков уверен, что за просьбами украинского президента стоит вашингтонская администрация. Он напомнил, что "хвост не может вилять собакой". Очевидно, что глава Незалежной является всего лишь марионеткой в руках американских кураторов.

"Все заявления Зеленского – не самостоятельные его умозаключения", – подчеркнул военный эксперт.

Более того, Леонков уверен, что воинственные высказывания украинского главнокомандующего о планах атаковать Крымский полуостров также находятся в рамках парадигмы, установленной в "вашингтонском обкоме".



К слову, сегодня стало известно, что Армия Российской Федерации вошла в многострадальный Угледар. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашим бойцам уже удалось взять под полный контроль дорогу в этот город.

