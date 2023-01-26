"Обмануть Путина": у НАТО появился хитрый план по Украине

Кремлю пытаются скормить ложь

Ракетная атака по украинской инфраструктуре возобновилась спустя две недели. Любопытно, что последней атаке предшествовало заявление НАТО о готовности предоставить ВСУ наступательные вооружения. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, коллективный Запад лукавит, заявляя, что процесс передачи танков украинским войскам затянется на несколько месяцев – в действительности процесс пойдет куда быстрее.

Россия отвечает ударами – на этот раз не только по подстанциям, но и по машинным отделениям, лишая электричества военную промышленность противника, заточенную на производство и ремонт техники. Штабы ВСУ с пунктами управления работают на генераторах.

Возобновление ракетных атак, уверен Кнутов, связано с переговорами НАТО по Украине, состоявшимися в Рамштайне.

Противник же далек от того, чтобы считаться дураком: технику НАТО везут не эшелонами (как раз в эшелонированном порядке она появляется в Польше) – оттуда в мелких партиях грузы развозят под "гражданским прикрытием", доставляя в итоге до фронта. Схема в НАТО уже давно отработана и успешно применяется шесть месяцев. Отрезать украинские войска от такой логистики – очень непростая задача.

В январе американцы успели выгрузить в Нидерландах порядка 1,3 тыс. единиц "Абрамсов" с "Брэдли". Почему бы, задается вопросом Кнутов, НАТО не передать эту технику украинской армии за неделю-другую, чтобы как можно быстрее обрушить на ВС России бронированный кулак?