Почва уже осторожно зондируется через медиа

Запад изъявил о готовности передать украинской армии "Леопарды" с "Абрамсами", которые в итоге отправились к фронту. В кулуарах западных политических кругов не сомневаются, что дальнейшая логика – передача реактивных истребителей для ВВС Украины. Ястребами в этом вопросе выступают прибалтийские государства.

Впрочем, на официальном уровне Белый дом утверждает, что в текущий момент американские власти считают невозможной поставку самолетов для Киева

"Речь идет уже о красной черте. Правда, летом 2022 года нам уже сообщали о красной черте по поставкам систем залпового огня. Затем пошла передача танков", – заявил один из чиновников для Politico.

Еще один высокопоставленный чиновник из европейского государства заявил, что даже с учетом роста поставок западного вооружения истребители пока "совершенно немыслимы".

Тем не менее, МИД Нидерландов ранее заявил, что Амстердам готов рассмотреть вопрос о поставках F-16 для украинских войск – никаких запретов в этом отношении Вашингтон для союзников не делал.

"На Западе многие считают, что передача всей запрашиваемой Украиной военной техники сразу вызвала бы сильную реакцию у России. Можно считать это процессом привыкания для Москвы", – заявил один из еврочиновников.

Стратегия давала и продолжает давать Западу свои плоды – все начиналось с "Джавелинов" и переносных противовоздушных систем "Стингер". Тенденция военной помощи растет. По мнению ряда европейских дипломатов, передача самолетов для ВСУ – лишь вопрос времени.

С другой же стороны, говорится в материале, у украинской стороны в распоряжении отсутствуют длинные взлетно-посадочные полосы, необходимые для посадки F-15 и F-16. Российская разведка моментально отследит попытки строительства таких объектов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin уже сообщили, что готовы поставлять производящиеся F-16 странам, которые желают передавать свои истребители Украине. Ставки неуклонно растут.