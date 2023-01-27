Bloomberg: Россия окончательно подорвала шансы ВСУ на контрнаступление

Bloomberg: Россия окончательно подорвала шансы ВСУ на контрнаступление
Ximena Borrazas/www.globallookpress.com
Бахмут изменил ситуацию

"Бахмутская мясорубка" стала ключевым фактором, повлиявшим на боеспособность ВСУ. Как пишет Bloomberg, израсходованный мобилизационный потенциал практически не оставляет Киеву шансов на удачное контрнаступление в остальных направлениях.

Российская армия, считает автор, даже в первые недели специальной операции не демонстрировала такой боеспособности – за полгода ВС РФ "отвоевали лишь небольшой город". Однако Москве приходилось противостоять в некотором роде и Западу, который неуклонно наращивает поставки вооружения для ВСУ.

"Ряд американских и европейских военнослужащих опасаются, что украинский конфликт перерастет в артиллерийские бои в стиле Первой мировой с почти застойными фронтовыми линиями. В таком случае Россия победит из-за разницы в населении и военной промышленности", – говорится в материале.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВС РФ постепенно берут Бахмут в оперативное окружение. Перерезаны практически все дороги, ведущие к городу.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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