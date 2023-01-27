Bloomberg: Россия окончательно подорвала шансы ВСУ на контрнаступление

Бахмут изменил ситуацию

"Бахмутская мясорубка" стала ключевым фактором, повлиявшим на боеспособность ВСУ. Как пишет Bloomberg, израсходованный мобилизационный потенциал практически не оставляет Киеву шансов на удачное контрнаступление в остальных направлениях.

Российская армия, считает автор, даже в первые недели специальной операции не демонстрировала такой боеспособности – за полгода ВС РФ "отвоевали лишь небольшой город". Однако Москве приходилось противостоять в некотором роде и Западу, который неуклонно наращивает поставки вооружения для ВСУ.

"Ряд американских и европейских военнослужащих опасаются, что украинский конфликт перерастет в артиллерийские бои в стиле Первой мировой с почти застойными фронтовыми линиями. В таком случае Россия победит из-за разницы в населении и военной промышленности", – говорится в материале.