Пока альянс лишь разводит руками

Германия продолжает заявлять о невозможности поставок Киеву боевой авиации. Весь прошлогодний период правительство Олафа Шольца публично отказывало режиму Владимира Зеленского в поставках танков, однако под давлением союзников пошло на передачу "Леопардов".

В настоящее же время глава Минобороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что поставки авиации для украинских сил совершенно исключены, пояснив, что речь идет о куда более серьезном вооружении, чем бронетехника.

"Это куда более усложненные системы, в отличие от основных боевых танков. И у них, конечно же, имеется иной радиус действия – равно, как и боевые возможности", – добавил глава оборонного ведомства ФРГ.

Впрочем, и сам Шольц 25 января, когда Германия сообщила о готовности передать ВСУ танки, заверял, что ФРГ ни под каким предлогом не станет передавать украинской стороне боевую авиацию, добавив, что с самого начала конфликта выступал с Белым домом против бесполетной зоны на Украине.

Тем не менее, и правящий трехпартийный блок ФРГ, и оппозиция из Христианско-демократического и Христианско-социального союза приняли в 2022 году в федеральном собрании ФРГ документ с призывом к кабмину передать ВСУ тяжелое вооружение. Тогда же Берлин объявил о передаче самоходок "Гепард" с организацией подготовки военнослужащих из ВСУ – на территории самой Германии.

Сам украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у НАТО истребители.