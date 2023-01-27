В НАТО ответили на требование Зеленского об истребителях

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Германия продолжает заявлять о невозможности поставок Киеву боевой авиации. Весь прошлогодний период правительство Олафа Шольца публично отказывало режиму Владимира Зеленского в поставках танков, однако под давлением союзников пошло на передачу "Леопардов".
В настоящее же время глава Минобороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что поставки авиации для украинских сил совершенно исключены, пояснив, что речь идет о куда более серьезном вооружении, чем бронетехника.
"Это куда более усложненные системы, в отличие от основных боевых танков. И у них, конечно же, имеется иной радиус действия – равно, как и боевые возможности", – добавил глава оборонного ведомства ФРГ.
Впрочем, и сам Шольц 25 января, когда Германия сообщила о готовности передать ВСУ танки, заверял, что ФРГ ни под каким предлогом не станет передавать украинской стороне боевую авиацию, добавив, что с самого начала конфликта выступал с Белым домом против бесполетной зоны на Украине.
Тем не менее, и правящий трехпартийный блок ФРГ, и оппозиция из Христианско-демократического и Христианско-социального союза приняли в 2022 году в федеральном собрании ФРГ документ с призывом к кабмину передать ВСУ тяжелое вооружение. Тогда же Берлин объявил о передаче самоходок "Гепард" с организацией подготовки военнослужащих из ВСУ – на территории самой Германии.
Сам украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у НАТО истребители.
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