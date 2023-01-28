Киев выбрал цели для ударов внутри России: официальное заявление

Киев выбрал цели для ударов внутри России: официальное заявление
Фото: pixabay.com
Украинским властям дали разрешение на атаки

Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что американские власти не ставили никаких условий о недопустимости ударов по российской территории. Он выразил мнение, что в будущем ВСУ могут пойти на такой шаг. 

По его словам, если украинское руководство примет подобное решение, то удары будут наносить избирательно и точно не по инфраструктуре России. США, утверждает Данилов, не запрещали Украине уничтожать военные объекты.

"Если мы будем работать, это будут только военные объекты, которые будут иметь отношение к тем процессам, которые происходят на фронте", – заявил он в интервью.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что после поставок танков Киев собирается получить от западных стран ракеты повышенной дальности – переговоры по этой теме уже ведет руководство страны. Он отметил, что они понадобятся ВСУ для "уничтожения тыловой инфраструктуры" – прежде всего артиллерейские снаряды. 

"Очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация",

– пояснил представитель Зеленского.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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