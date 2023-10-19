Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано

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Жители нашей страны хорошо понимают, чем для них грозит повышение стоимости американской валюты. Обычно за ростом курса доллара неминуемо взлетают цены в магазинах, также дорожает сфера услуг. Что уж говорить о заграничных поездках. С дорогущим долларам путешествие за рубеж превращается в несбыточную мечту.
Кроме того, в нашей стране повелось так, что как только американская валюта начинает резко дорожать, люди с ужасом предполагают, что ситуация может только ухудшиться, и сломя голову бегут в обменники, чтобы заменить превращающийся в фантики рубль на заморскую валюту.
Однако эксперты в голос кричат о том, что так действовать – неразумно. Более того, относительно оптимистичным прогнозом по поводу будущего "деревянного" поделился руководитель Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, в будущем году курс доллара устаканится на отметке примерно в 90 рублей.
Разумеется, такую стоимость нельзя назвать идеальной для российского потребителя, однако многочисленные прогнозы о падении цен на "баксы" говорят о том, что закупаться валютой сейчас по цене в районе 100 рублей за условную единицу точно не стоит.
К слову, ранее с похожим прогнозом выступил глава Сбербанка Герман Греф.
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