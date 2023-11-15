Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

Ожидаются новые колебания курса

Аналитики рынка считают, что в ближайшее время американская валюта покажет существенное падение по отношению к курсу рубля. На это повлияют жесткая политика регулятора и решения российского президента. Первые последствия такой денежно-кредитной политики уже просматриваются.

Утром, 15 ноября, впервые с конца июля стоимость доллара упала 90,39 рублей, сообщает "Свободная пресса". За сутки изменения курса составили порядка 0,67%.

Чуть позже, по данным URA.RU, доллар и вовсе снизился до 89 рублей 99 копеек, вскоре отыграв позиции. Европейская валюта в это время тоже теряла свою стоимость примерно в 0,31%, показав падение до 97,82 рублей, сообщает телеканал "360".

Эксперты утверждают, что это еще не конец – скоро доллар может упасть до пределов 85-90 рублей. Аналитик Андрей Кочетков предсказал мощное падение доллара по двум причинам: из-за указа о продаже валюты и размера ключевой ставки.

"Экспортеры начали продавать валюту, а не придерживать ее на зарубежных счетах, плюс Центробанк поднял ставку до 15%, сейчас нет мотивации покупать валюту", – объясняет он причины укрепления рубля.

По его словам, до тех пор, пока нефть будет стоить около 80 долларов за баррель, российской валюте ничего не угрожает.

Ранее эксперты предупредили, что не стоит бежать в обменники из-за волатильности на валютном рынке.