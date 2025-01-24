Политик фактически назвал страну "воровкой"

Новый американский лидер Дональд Трамп вновь высказал обвинения в адрес нашей страны, заявив, что та хитрым и преступным образом якобы получила доступ к проекту американских гиперзвуковых ракет во время президентства Барака Обамы.

В недавнем интервью политик отметил, что информация о разработке была вероломно украдена, и предположил, что это могло произойти с участием неустановленного человека, который передал данные.

"Россия украла проект, они получили его от нас", – жестко высказался глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время в США одобрено производство гиперзвукового оружия, включая так называемые "супергиперзвуковые ракеты". Политик уверен, что эта инициатива является важным шагом для укрепления обороноспособности страны.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление со стороны главы вашингтонской администрации. Ранее, выступая перед своими сторонниками, он уже с глубокой убежденностью утверждал, что в период администрации Обамы наша страна получила чертежи "супербыстрой" ракеты, которая была разработана именно американскими умельцами.

К слову, ранее была раскрыта судьба Украины в первые 100 дней правления Трампа. Профессор Малинен предрек эскалацию в этой стране в первые месяцы президенства политика.