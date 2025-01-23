Собчак ответила на заявление Трампа о победе Америки

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Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне вызывало ожидаемое возмущение в России. В частности на наглый выпад американского президента решила ответить журналистка Ксения Собчак.
Ведущая осталась недовольна преуменьшением того вклада, который внес СССР в мировую борьбу с нацизмом и вознесение на пьедестал усилий американцев.
"Войну выиграл Советский Союз, алло, дискотека", – ответила она Трампу.
В администрации республиканца не впервые позволяют себе подобные речи по поводу Второй мировой войны. К примеру, в прошлый президентский срок Трам, говоря о победе, говорил только про США и Великобританию. Упоминания Советского Союза в его речи, опубликованной пресс-службой Белого дома, не было.
Ранее Дональд Трамп отличился еще одним странным заявлением о русском народе. Он указал, что испытывает к русским настоящую симпатию и не хотел бы наносить вред России, но если власти страны не пойдут на завершение украинского конфликта, он введет новые антироссийские санкции, ограничив самые важные экономические сферы государства.
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