В Кремле ответили пообещавшему обрушить цены на нефть Трампу

В Кремле осадили зарвавшегося на Россию Трампа
Фото: unsplash.com
Москва напомнила, почему началась спецоперация

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление Дональда Трампа, что снижение мировых цен на нефть приведет к завершению СВО на Украине. Он отметил, что никакой корреляции между двумя процессами нет.

По его словам, Россия была вынуждена начать военный конфликт из-за угрозы собственной безопасности. Также он напомнил, что опасная ситуация складывалась и в отношении русских, проживающих на украинских территориях. И когда Москва высказывала свои озабоченности, ни Вашингтон, ни Брюссель к ней не прислушались.

"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", – осадил Песков зарвавшегося Трампа.

Представитель российского президента отметил, что Владимир Путин готов к потенциальным телефонным переговорам с Дональдом Трампом и сейчас в Кремле ждут соответствующих сигналов – пока их не поступало.

Песков добавил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению, "но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

Ранее в Кремле ответили на резкие обвинения Алиева в адрес России из-за инцидента с крушением азербайджанского самолета.

Источник: ТАСС
По теме

В Финляндии сделали резкий выпад в адрес Киева: "В Европе такого не было"

Многие устали терпеть бесчинство киевских верховодов

Американская журналистка раскрыла грязную тайну семьи Макрона – мировая сенсация

Над французским лидером будут потешаться все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей