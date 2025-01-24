Москва напомнила, почему началась спецоперация

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление Дональда Трампа, что снижение мировых цен на нефть приведет к завершению СВО на Украине. Он отметил, что никакой корреляции между двумя процессами нет.

По его словам, Россия была вынуждена начать военный конфликт из-за угрозы собственной безопасности. Также он напомнил, что опасная ситуация складывалась и в отношении русских, проживающих на украинских территориях. И когда Москва высказывала свои озабоченности, ни Вашингтон, ни Брюссель к ней не прислушались.

"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", – осадил Песков зарвавшегося Трампа.

Представитель российского президента отметил, что Владимир Путин готов к потенциальным телефонным переговорам с Дональдом Трампом и сейчас в Кремле ждут соответствующих сигналов – пока их не поступало.

Песков добавил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению, "но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

Ранее в Кремле ответили на резкие обвинения Алиева в адрес России из-за инцидента с крушением азербайджанского самолета.