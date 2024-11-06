Песков: следующий глава РФ будет таким же, как Путин

В Кремле высказались о новом президенте России
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Многим интересно, каким будет будущий лидер нашей страны

Следующие президентские выборы в нашей стране состоятся только в 2030-м году, однако многие задаются вопросом, каким должен быть будущий глава государства. На этот вопрос ответили и в Кремле.

Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что будущий руководитель РФ будет схож с Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал, выступая на марафоне "Знание. Первые".

"Такой же, как Путин", – сказал представитель администрации главы российского государства, отвечая на вопрос о том, каким будет будущий президент РФ.

Таким образом, в Кремле считают, что лидер, который придет на смену Путину, должен будет обладать похожими качествами и подходом к управлению страной. Преемственность курса и сильная фигура у власти – это то, что ожидают граждане России в будущем. Следующий президент должен быть способен продолжать стабильный вектор, нацеленный на национальные интересы и внутреннюю устойчивость страны.

В то же время Песков напомнил, что решающую роль в определении следующего президента сыграет волеизъявление граждан. В любом случае, несмотря на преемственность курса, российским лидером станет тот, за кого проголосует большинство.

К слову, ранее было сделано громкое заявление о выборах на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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