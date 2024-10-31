Лукашенко заявил о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным

Украинские генералы бросились в ноги Путину
Владимир Путин. Кадр: YouTube
На поверхность всплыла любопытная информация

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился очень интересной информацией о том, как несколько лет назад украинские генералы буквально бросились в ноги нашему президенту Владимиру Путину.

По словам лидера соседней республики, в 2022 году, когда российские войска подошли к Киеву, высокопоставленные начальники ВСУ пытались связаться с ним, чтобы попросить организовать переговоры с российским лидером о прекращении боевых действий и сдаче.

Лукашенко утверждает, что украинское командование искало любые способы остановить конфликт, когда российские войска находились в непосредственной близости от столицы Украины.

По словам белорусского президента, подробности этих событий, а также причины, по которым российские войска в итоге изменили маршрут и отошли от Киева, могут стать известны в будущем. Лукашенко уверен, что в дальнейшем будет раскрыта информация о том, "кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев".

Заявления Лукашенко вызвали интерес и обсуждения среди политических аналитиков, так как эта информация может пролить свет на неафишируемые моменты первых этапов конфликта и возможные закулисные переговоры, происходившие в этот период.

К слову, ранее ВСУ устроили мощную атаку на Бердянск.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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