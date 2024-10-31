Незалежные продолжают агрессивные действия

Сегодня утром, 31 октября, на бердянский порт напали боевые дроны украинской армии. Известный общественный деятель Владимир Рогов рассказал, что было главной целью вероломной атаки ВСУ по Запорожской области.

По его словам, украинский противник целился не только непосредственно в сам морской порт Бердянска, но и в административные здания. Речь идет об органах местного самоуправления и соцзащиты. Отдельно отмечается, что атаки были направлены на объекты, многие из которых расположены в районах с плотной жилой застройкой либо на первых этажах многоквартирных домов, что увеличивает риск для мирных жителей.

В ответ на агрессию противника сработали системы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, предотвратить все последствия не удалось. По предварительным данным, в результате удара пострадали три человека. О характере их травм и состоянии здоровья пока не сообщается, однако они были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Местные власти проводят оценку ущерба, нанесенного зданиям и инфраструктуре, а также предпринимают меры для обеспечения безопасности жителей.

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