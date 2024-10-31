На карте может появиться новая горячая точка

Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего. При этом, как считают некоторые эксперты, ситуация может стать еще хуже. Так, в Киеве выдали "адрес" проведения нового майдана. С заявлением по этому поводу выступил парламентарий украинской Верховной рады Александр Дубинский.

Политический деятель, который сейчас находится под стражей в СИЗО, так как его подозревают в измене киевским властям, обратил внимание, что нынешние украинские руководители оказывают серьезную поддержку организаторам протестных акций в Грузии, направленных против итогов парламентских выборов. Здесь-то и может случиться очередной переворот. Разумеется, первую скрипку играют западные кураторы.

"Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы", – поделился своими размышлениями парламентарий.

По его мнению, киевская администрация может рассматривать происходящее в Тбилиси как своего рода "репетицию" перед возможными протестами в Незалежной в случае поражения Владимира Зеленского на президентских выборах. Украинские власти, погрузившись в грузинскую ситуацию, таким образом могут тестировать различные сценарии для удержания контроля над ситуацией в случае неблагоприятного для них исхода выборов.

Между тем, в Грузии протесты уже приводят к массовым митингам. Недовольная сторона при поддержке Запада требует пересмотра результатов выборов, утверждая, что голосование сопровождалось нарушениями и фальсификациями. На выборах победила партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой.

К слову, ранее было объявлено о бунте ВСУ в Донбассе.