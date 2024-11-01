Татаринов подсчитал вероятные потери солдат ВСУ с начала конфликта

Реальное число погибших может быть больше

Согласно посчетам официальных некрологов, общее количество потерь в ВСУ перевалило за 524 тысячи человек. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов, который ведет подсчеты с помощью специальной программы.

"Данные собираются в большой клубок. Ее, как паутиночку, затягиваешь и ткешь из их же некрологов", – рассказал он.

Журналист рассказал, что примерно месяц назад Украина преодолела планку в полмиллиона погибших на конфликте. Ранее ежедневные потери достигали 400-500 человек в день, сейчас же они доросли до 600-700 ежедневно.

При этом Татаринов полагает, что 524 тысячи – это заниженные показатели потерь в украинской армии. Более вероятно, что их количество доросло до 600 тысяч.

По последним данным, ситуация с кадрами в ВСУ крайне напряженная. Некоторые солдаты жалются, что не происходит ротация, поскольку заменить их некем. Вместе с этим в два раза увеличилось количество дезертиров в армии. Ожидается, что к февралю ситуация только усугубится.