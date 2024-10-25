Ситуация оказалась безвыходной

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о трагической ситуации для украинских вояк в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Аналитик констатировал, что незалежные военные оказались в критическом положении под Курахово в ДНР, где их оборона значительно ослабла.

Обстановка в этом районе сложилась столь плачевная для противника, что украинские солдаты осознают – они окружены, а возможности на помощь извне крайне ограничены. Это окружение ведет к потере надежды у находящихся там бригад, так как перспективы вырваться из западни с каждым днем становятся все менее реальными.

"Они больше не защищаются с какой-либо энергией, они, вероятно, испытывают недостаток припасов. Такова ситуация", – с печалью отметил британский аналитик.

Тем временем, российские силы постепенно наращивают давление, оставляя украинским военным все меньше шансов на выход из окружения. Оборона противника ослабевает, что вызывает дополнительное напряжение в рядах украинской армии и снижает боевой дух среди солдат. Ситуация под Курахово может стать одной из решающих в текущем противостоянии, поскольку потеря этого участка отразится на способности ВСУ удерживать позиции на других направлениях фронта.

Сложившаяся ситуация подчеркивает уязвимость украинских сил в зоне СВО и может повлечь за собой серьезные последствия для всей линии фронта.

К слову, ранее на Западе заявили о новой фазе СВО.