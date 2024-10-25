Меркурис заявил об окружении ВСУ под Курахово в ДНР

"Они не защищаются": объявлено о трагедии в зоне СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация оказалась безвыходной

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о трагической ситуации для украинских вояк в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Аналитик констатировал, что незалежные военные оказались в критическом положении под Курахово в ДНР, где их оборона значительно ослабла.

Обстановка в этом районе сложилась столь плачевная для противника, что украинские солдаты осознают – они окружены, а возможности на помощь извне крайне ограничены. Это окружение ведет к потере надежды у находящихся там бригад, так как перспективы вырваться из западни с каждым днем становятся все менее реальными.

"Они больше не защищаются с какой-либо энергией, они, вероятно, испытывают недостаток припасов. Такова ситуация", – с печалью отметил британский аналитик.

Тем временем, российские силы постепенно наращивают давление, оставляя украинским военным все меньше шансов на выход из окружения. Оборона противника ослабевает, что вызывает дополнительное напряжение в рядах украинской армии и снижает боевой дух среди солдат. Ситуация под Курахово может стать одной из решающих в текущем противостоянии, поскольку потеря этого участка отразится на способности ВСУ удерживать позиции на других направлениях фронта.

Сложившаяся ситуация подчеркивает уязвимость украинских сил в зоне СВО и может повлечь за собой серьезные последствия для всей линии фронта.

К слову, ранее на Западе заявили о новой фазе СВО.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Россиян предупредили о тревожных последствиях нового решения ЦБ

Многим придется затянуть пояса

Представление Зеленского в Раде вызвало серьезные вопросы в Германии

Действия украинского лидера удивляют европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей