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Украинцы осуществили вероломное нападение на Воронежскую область. Вражеские дроны атаковали два предприятия. Такой тревожной информацией поделился глава российского субъекта Александр Гусев.
Первой целью стал объект в Аннинском районе, где пожар начался ночью и был ликвидирован к 02:00. В результате возгорания повреждены несколько зданий и сооружений различного назначения, а также техника. Два сотрудника предприятия получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.
Второй инцидент произошел в Новохоперском районе, где при падении дрона пострадали крыша хозпостройки и емкость для хранения материалов. К счастью, возгорания не последовало, и дополнительные разрушения удалось избежать.
Силовые структуры региона проводят расследование инцидентов, оцениваются масштабы ущерба. Специалисты уже работают на местах атак для установления точных причин и обстоятельств происшествий. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб в случае новых угроз.
Губернатор подчеркнул, что принимаются все меры для повышения безопасности в области и предотвращения подобных атак в будущем.
К слову, ранее было объявлено о трагедии в зоне российской спецоперации.
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