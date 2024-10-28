Под Воронежем ранены два работника после атаки дронов ВСУ

Трагедия случилась ночью

Украинцы осуществили вероломное нападение на Воронежскую область. Вражеские дроны атаковали два предприятия. Такой тревожной информацией поделился глава российского субъекта Александр Гусев.

Первой целью стал объект в Аннинском районе, где пожар начался ночью и был ликвидирован к 02:00. В результате возгорания повреждены несколько зданий и сооружений различного назначения, а также техника. Два сотрудника предприятия получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Второй инцидент произошел в Новохоперском районе, где при падении дрона пострадали крыша хозпостройки и емкость для хранения материалов. К счастью, возгорания не последовало, и дополнительные разрушения удалось избежать.

Силовые структуры региона проводят расследование инцидентов, оцениваются масштабы ущерба. Специалисты уже работают на местах атак для установления точных причин и обстоятельств происшествий. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб в случае новых угроз.

Губернатор подчеркнул, что принимаются все меры для повышения безопасности в области и предотвращения подобных атак в будущем.

К слову, ранее было объявлено о трагедии в зоне российской спецоперации.