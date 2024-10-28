Под Воронежем ранены два работника после атаки дронов ВСУ

ВСУ напали на Воронежскую область: есть пострадавшие
Фото: www.unsplash.com
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Трагедия случилась ночью

Украинцы осуществили вероломное нападение на Воронежскую область. Вражеские дроны атаковали два предприятия. Такой тревожной информацией поделился глава российского субъекта Александр Гусев.

Первой целью стал объект в Аннинском районе, где пожар начался ночью и был ликвидирован к 02:00. В результате возгорания повреждены несколько зданий и сооружений различного назначения, а также техника. Два сотрудника предприятия получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Второй инцидент произошел в Новохоперском районе, где при падении дрона пострадали крыша хозпостройки и емкость для хранения материалов. К счастью, возгорания не последовало, и дополнительные разрушения удалось избежать.

Силовые структуры региона проводят расследование инцидентов, оцениваются масштабы ущерба. Специалисты уже работают на местах атак для установления точных причин и обстоятельств происшествий. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб в случае новых угроз.

Губернатор подчеркнул, что принимаются все меры для повышения безопасности в области и предотвращения подобных атак в будущем.

К слову, ранее было объявлено о трагедии в зоне российской спецоперации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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