Незалежные продолжают агрессивные действия

Бывший подполковник украинской Службы безопасности Василий Прозоров прокомментировал недавние события, связанные с попыткой диверсионно-разведывательной группы с Украины проникнуть на территорию Брянской области России. Опытный военный назвал главную цель такого рода вторжений.

По его словам, подобные операции киевскому режиму нужны прежде всего для медийного эффекта, чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на фронте. Прозоров отметил, что в состав группы входили наемники из США и других стран, что усиливает интерес к подобным инцидентам со стороны международной аудитории и СМИ.

27 октября российскими пограничниками в Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения госграницы группой диверсантов. В результате боевого столкновения были ликвидированы четыре члена группы, а их остатки поражены ракетами и артиллерией.

По мнению Прозорова, такие операции преследуют несколько целей. Во-первых, это военно-тактические задачи, такие как отвлечение ресурсов и внимания командования на охрану границ, в данном случае на Брянскую область. Переброска дополнительных сил и техники на охрану приграничных территорий позволяет ослабить внимание к линии фронта, где украинская армия продолжает терпеть поражение.

Во-вторых, экс-подполковник отметил, что операции подобного рода имеют важное значение в информационной войне. Они создают медийный повод для украинской аудитории и международного сообщества, позволяя подать события в выгодном для Киева ключе. В условиях неудач на линии фронта такие инциденты позволяют украинской стороне создать иллюзию активности и готовности вести боевые действия на российской территории. Это демонстрирует международным союзникам, что Киев продолжает воевать.

События в Брянской области подчеркивают актуальность безопасности российских приграничных регионов, где власти усиливают меры по предотвращению подобных проникновений.

К слову, ранее ВСУ обрушили мощную атаку на Бердянск.