FT: Китай нанес удар по производителю дронов для ВСУ

Китай нанес неожиданный удар по Украине
Фото: unsplash.com
К проблеме подключили президента США

Китай ввел санкции против крупнейшего американского производителя дронов Skydio, который также поставлял свою продукцию на Украину. Компания лишилась доступа к закупке критически важных компонентов для производства и старается в короткие сроки найти альтернативных поставщиков, чтобы избежать нарушения производственных процессов, сообщает Financial Times.

Генеральный директор компании Адам Брай провел переговоры по поводу сложившейся ситуации в Белом доме, в том числе с участием президента страны. Администрация Байдена обеспокоена тем, что в производстве беспилотников, которые используются для сбора разведданных на Украине, произойдет сбой.

"Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков", – заявил гендиректор Skydio.

Китай ввел санкции против нескольких американских организаций по созданию беспилотников в ответ на продажу ударных дронов Тайваню. Ожидается, что до весны новых поставщиков батарей Skydio найти так и не сможет. 

Ранее стало известно, что Турция сократила торговлю с Россией из-за давления США.

Источник: Financial Times
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