Baijiahao: Путин отказался заключать важный контракт с Китаем из-за разногласий

Пекин выставил неприемлемые условия

Российские власти готовятся проложить в стране первую линию высокоскоростных железнодорожных путей, которые соединят Москву и Санкт-Петербург. Проект является довольно амбициозными и приоритетным – подобных технологий в России еще задействовано не было. Однако он уже стал предметом сложностей в отношениях Москвы и Пекина, пишет издание АБН24 со ссылкой на Baijiahao.

По заявлению журналистов, в планах России развить высокоскоростные железные дороги и сделать их приоритетными для передвижения граждан. Но это требует больших вложений: финансовых, трудовых, интеллектуальных.

Самым простым путем решения проблемы для российских властей было бы запросить помощь у государств, которые преуспели в развитии подобных технологий. Сейчас среди них значатся Китай и Япония. С Токио у Москвы, как известно, отношения обострены из-за украинского конфликта и Курильских островов, поэтому сотрудничество маловероятно. Зато Пекин вполне мог оказать содействие своему партнеру, если бы не одно "но".

В КНР были уверены, что после заявления о предстоящем строительстве высокоскоростной железной дороги они вскоре получат предложение контракта из России. Однако Владимир Путин поступил неожиданным образом.

"Россия внезапно для Китая дала понять, что его помощь в реализации проекта стоимостью 1,7 трлн руб не потребуется. Вместо этого, она решила самостоятельно строить дорогу и создавать для нее подвижной состав", – указывается в статье.

В Китае утверждают, что на этот шаг российский президент пошел, поскольку между сторонами появились разногласия по поводу передачи технологий. Он указал, что никаких уступок делать не намерен, поэтому Россия будет ставить на развитие собственного производства.