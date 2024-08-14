NYT: учения России и Китая провоцируют беспокойство у США

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Усиление сотрудничества между Пекином и Москвой вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Последние данные разведки показывают, что страны наладили более тесное взаимодействие в военном плане, нежели несколько лет назад. Это представляет существенную угрозу для США, где ранее постоянно оценивали риски перспективной войны с Китаем, но не включали в формулу присоединение к конфликту России.
В прошлом месяце китайские и российские военные впервые отправились на совместное патрулирование в районе Аляски. До этого они впервые за восемь лет устроили военно-морские учения в Южно-Китайском море. Это, указывает The New York Times, является угрожающим сигналом для Соединенных Штатов.
"Военные учения в некотором смысле являются наиболее ярким проявлением сплоченности верховного лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в их стремлении бросить вызов своему главному геополитическому сопернику", – указано в статье.
Американцы полагают, что страны могут использовать свое сотрудничество для противодействия доминированию США. Си больше не полагается на дипломатию и экономические меры, чтобы доносить свои послания Вашингтону, поскольку они оказались малоэффективными. Теперь его выбор пал на военные шаги.
Послание, пишут журналисты, поселило в США сомнения в собственных возможностях противостоять армиям Китая и России. Ведь в результате объединения у них образуется самый мощный ядерный арсенал во всем мире.
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