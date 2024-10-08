Турция сократила торговлю с Россией из-за давления США

Теперь много товаров из страны в РФ не поставляют

Анкара была вынуждена сократить объемы торговли с Москвой, поскольку столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона. Американцы пригрозили, что если экспорт товаров из США в Россию не прекратится, то они отключат Турцию от платежной системы SWIFT, заявил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу, сообщает РИА "Новости".

До этого западные СМИ сообщали, что из Турции утекает поток американских технологий в Россию, вероятно подразумевая параллельный импорт смартфонов, игровых приставок и другой популярной техники. Это вызывает серьезное недовольство в Белом доме, который хотел лишить РФ доступа к передовым технологиям. При этом дипломатические турецкие источники уверяют, что речи об обходе западных санкций в данной ситуации не идет.

"Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом", – отметил Топкурулу.

Он указал, что значительная часть турецких международных расчетов проходит именно в американской валюте. Поэтому было принято решение сократить объемы торговли с Россией, чтобы избежать неприятных последствий. При этом продукты питания и медикаменты будут поставляться также, как и раньше.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных противоречий с США Турция может покинуть НАТО.