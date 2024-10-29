Кадыров приказал не брать в плен солдат ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что противник получит такое "возмездие, что ему и не снилось" в ответ на атаку Российского университета спецназа в Гудермесе. Вместе с этим он отдал важный приказ всем чеченским подразделениям, которые находятся в зоне СВО.
Кадыров указал, что ВСУ решили "укусить" Чечню своей выходкой, и за это будут уничтожены. Он подчеркнул, что шутить с ним никому не позволит.
По его словам, атаковать РУС решили, поскольку именно это учреждение выпускает высококвалифицированные военные кадры. И таким образом украинцы пытались напугать чеченцев. Однако вместо этого ослабления позиций подразделениям было поручено удвоить натиск на поле боя.
"Я сегодня дал поручение всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать", – сказал Кадыров.
Он добавил, что следствие установит, каким образом атака на вуз была возможна, а все ответственные за нее понесут наказание.
Напомним, удар по Гудермесу произошел рано утром. Информации о пострадавших в здании нет.
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