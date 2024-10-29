Беспилотник атаковал здание в Чечне

Тревожной информацией поделился глава республики

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил об атаке боевого дрона на здание в городе Гудермес, что стало первым случаем нападения с использованием БПЛА на территории республики. Инцидент произошел сегодня утром, около 6:30, когда "крылатый боец" поразил здание на территории Российского университета спецназа (РУС). В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий учебного комплекса.

По словам главы республики, возгорание удалось оперативно потушить, и никто из сотрудников и граждан не пострадал. Университет спецназа продолжает свою деятельность в штатном режиме, несмотря на произошедшее. Чеченский лидер подчеркнул, что данное нападение не повлияет на работу РУС, и все запланированные мероприятия будут проведены в соответствии с графиком.

Атака вызвала обеспокоенность, поскольку до этого времени БПЛА не били по территории Чечни. Будут предприняты дополнительные меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Силовые структуры республики уже работают над расследованием всех деталей произошедшего.

Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе, является важным объектом для подготовки специалистов по тактическим операциям, и его работа не будет прервана даже на фоне таких происшествий.

К слову, ранее стало известно об атаке ВСУ на Воронежскую область.