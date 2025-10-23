Казахстан объявил о вторжении БПЛА: уже известно, кому они принадлежали

Курс рубля
Минобороны Казахстана сообщило о вторжении в свое воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов. Как сказано в сообщении ведомства, дроны имеели "неизвестное происхождение", однако фотографии с места событий раскрыли, кому принадлежит техника.
В министерстве сообщили, что инцидент зафиксирован в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Беспилотник нашли в местности, далекой от населенных пунктов, поэтому пострадавших и повреждений зафиксировано не было. Военные указали, что уполномоченные органы ведут проверку инцидента и пытаются установить происхождение объекта.
В результате Минобороны республики приняло дополнительные меры по усилению контроля над воздушным пространством, а также приступило к консультациям с другими государствами, которым могли принадлежать взорвавшиеся аппараты.
Однако опубликованные в Сети кадры указывают, что принадлежность дронов, вероятно, украинская. На неразорвавшихся обломках были замечены надписи на украинском языке.
Пока в Киеве не отреагировали на появившиеся публикации и высказывались по поводу инцидента с дронами. За несколько недель до этого власти Украины заявляли, что провокации с БПЛА, подобные тем, которые произошли в Европе, могут случиться и в странах СНГ, обвиняя при этом Россию.
