Собчак рассказала, почему не рожает второго ребенка

Почему Собчак не может родить: журналистка сделала неожиданное признание
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Звезда откровенно рассказала о том, как устроена ее семья

Ксения Собчак откровенно рассказала, почему в ее звездном семействе пока не появляется второй малыш. "Блондинка в шоколаде" призналась, что главный противник этой идеи – ее любимый наследник Платон, рожденный в союзе с Максимом Виторганом.

Знаменитость сообщила, что мальчик категорически не хочет ни брата, ни сестру. Он переживает, что и сейчас получает от мамы меньше внимания, чем ему хотелось бы, и боится, что с появлением еще одного ребенка ситуация только усугубится. Звезда отметила, что хорошо понимает наследника, потому что сама была единственным чадом и тоже не хотела делить родителей ни с кем.

Телеведущая рассказала, что мальчик нередко говорит, что у нее и так слишком много работы. Так что, наследник рассудил, что в семье сейчас нет места для еще одного малыша.

Когда разговор зашел о возможном общем ребенке с Константином Богомоловым, журналистка предпочла не вдаваться в подробности. Она подчеркнула, что это слишком личная тема, которую она не готова обсуждать публично.

Источник: Шоу "Есть вопросики" ✓ Надежный источник
