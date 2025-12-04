Собчак обиделась на Николаева за невозможность бесплатно использовать его песни

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Журналистка Ксения Собчак как-то заплатила за семь секунд фрагмента с песней Аллы Пугачевой "Не обижай меня" 150 тыс. рублей. А за "Выпьем за любовь" в разговоре с блогером выложила в два раза больше – что сильно ей не понравилось.
Однако конфликт удалось утрясти. Она сама связалась с автором композиции Игорем Николаевым, с которым мило побеседовала в театре своего супруга Константина Богомолова. Но то было в первый раз – ныне, сокрушается звездный композитор, он у Собчак снова "плохой".
Сама журналистка уверена, что лишь помогает обрести хитам Николаева популярность – тот в ответ улыбается и отмечает, что этим песням дополнительный пиар точно не требуется.
Во время интервью с Лаурой Джугелией Игорь пояснил, что заключил договор с компанией, владеющей авторскими правами. Она и наказывает нарушителей. Увы, Собчак не согласовала использование. А Игорь мог бы урегулировать ситуацию, и все остались бы довольны. Ксения всегда может позвонить – ведь так она и поступила однажды.
"Например, ты же в прошлый раз позвонила, и все было хорошо, все остались довольны", – высказался Николаев.
Ранее Николаев отреагировал на претензии Пугачевой, затаившей на него обиду зато, что тот не упомянул ее в числе остальных коллег по цеху в эфире телепрограммы "Сегодня вечером".
Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке