Собчак обиделась на Николаева за невозможность бесплатно использовать его песни

Собчак обвинила Николаева в жадности: что ответил композитор
Фото: соцсети
Конфликт начался из-за хита "Выпьем за любовь" в одном из интервью, которое делала журналистка

Журналистка Ксения Собчак как-то заплатила за семь секунд фрагмента с песней Аллы Пугачевой "Не обижай меня" 150 тыс. рублей. А за "Выпьем за любовь" в разговоре с блогером выложила в два раза больше – что сильно ей не понравилось.

Однако конфликт удалось утрясти. Она сама связалась с автором композиции Игорем Николаевым, с которым мило побеседовала в театре своего супруга Константина Богомолова. Но то было в первый раз – ныне, сокрушается звездный композитор, он у Собчак снова "плохой".

Сама журналистка уверена, что лишь помогает обрести хитам Николаева популярность – тот в ответ улыбается и отмечает, что этим песням дополнительный пиар точно не требуется.

Во время интервью с Лаурой Джугелией Игорь пояснил, что заключил договор с компанией, владеющей авторскими правами. Она и наказывает нарушителей. Увы, Собчак не согласовала использование. А Игорь мог бы урегулировать ситуацию, и все остались бы довольны. Ксения всегда может позвонить – ведь так она и поступила однажды.

"Например, ты же в прошлый раз позвонила, и все было хорошо, все остались довольны", – высказался Николаев.

Ранее Николаев отреагировал на претензии Пугачевой, затаившей на него обиду зато, что тот не упомянул ее в числе остальных коллег по цеху в эфире телепрограммы "Сегодня вечером".

Источник: Fametime TV ✓ Надежный источник
