Николаев рассказал о ссоре с Пугачевой, которую не стал упоминать на телешоу

Композитор отреагировал на выпад задетой артистки, уверенной, что его попросили о ней не говорить

Игорь Николаев опроверг слова Примадонны о том, что ему якобы настрого запретили упоминать ее на ТВ. Никаких запретов, утверждает композитор, и в помине не было. И все претензии, озвученные во время одного из последних интервью, живущая за пределами РФ исполнительница могла бы задать ему лично по телефону, считает известный клавишник.

Причиной ссоры стал выпуск телепередачи "Сегодня вечером", где Игорь вспоминает свое творчество и музыкальные дуэты без упоминаний Пугачевой, Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Сам Николаев объяснил, что решил сосредоточить внимание на артистах, которые присутствовали в студии.

Музыкант недоумевает: почему певица решила сделать выводы, основываясь на данных третьих? Да и его контакты Пугачевой хорошо известны.

"Она прекрасно знает мой номер <...>. Но если решила мне не звонить, значит, её устроил тот вариант ответа, который она услышала", – высказался Игорь.

Между тем композитора и исполнительницу связывали долгие годы дружбы. Игорь, к тому же – крестный отец Лизы, младшей дочки певицы. И до отъезда Пугачевой из РФ Николаев вместе с супругой Юлией часто гостили в ее замке в Грязи.

А не так давно телеведущий Валдис Пельш рассказал, как поссорился с Пугачевой, которая не смогла, по его словам, дать прямой ответ на просьбу сфотографироваться для одного знакомого коллекционера.