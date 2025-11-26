Макаревич* назвал Пугачеву "мудрейшей женщиной"

Курс рубля
Сбежавший из России фронтмен "Машины времени" Андрей Макаревич* сообщил в интервью Дмитрию Еловскому*, что крайне высоко ценит профессиональные данные Аллы Пугачевой, которую считает великой актрисой и "мудрейшей женщиной".
"Я её вообще люблю", – признался исполнитель.
А одно из недавних интервью с улетевшей из России певицей, считает Макаревич*, собрало многомиллионные просмотры из-за сохранения ее популярности среди массового слушателя. Долгие годы певица не появлялась на экране – и с достаточно давних пор не выпускает песни.
Вместе с супругом и детьми в 2022 году Пугачева вылетела из России, в последующем проживая в Израиле. У самой исполнительницы и у ее супруга Максима Галкина* есть паспорта Израиля, а также гражданство Кипра.
Сама Пугачева заявила, что не считает себя предательницей родины, добавив, что не согласна с тем, что бежала из России.
Ранее "Утро" писало, как творческий вечер фронтмена "Машины времени" в Грузии потерпел фиаско из-за низких продаж билетов.
*признан иноагентом решением Минюста
