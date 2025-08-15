Макаревич* не смог распродать билеты на шоу в Грузии

Макаревич* попал в ужасную ситуацию в Грузии
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Жизнь артиста заметно изменилась

Когда-то Андрей Макаревич* собирал полные площадки и с легкостью распродавал билеты на концерты в России и странах СНГ. Однако после разрыва с родной страной, отъезда за границу и смены аудитории жизнь артиста кардинально изменилась. Теперь, как сообщают СМИ, ему с трудом удается привлечь зрителей даже на небольшие мероприятия.

22 августа музыкант планирует провести творческий вечер в Тбилиси и презентовать там вино, произведенное в Израиле. Однако, несмотря на активную рекламу, интерес к событию оказался крайне низким. На сегодняшний день проданы лишь самые дешевые билеты по 150 лари (около 4500 рублей). Более дорогие категории (170, 200 и 250 лари) практически не востребованы.

Схожая ситуация и с другим мероприятием, запланированным на 24 августа в Батуми. Там встречу проведут в обычном ресторане, но даже в таком скромном формате билеты распродаются плохо, зрители приобрели только самые доступные из предложенных.

На обоих вечерах будет присутствовать супруга музыканта Эйнат Кляйн, однако даже ее участие не помогло повысить интерес к выступлениям.

Если сравнивать текущую ситуацию с прошлыми годами, когда одно имя Макаревича* вызывало ажиотаж, становится очевидным, что артист терпит творческое фиаско.

К слову, ранее стало известно о нападении на жену беглого артиста.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

Трамп сделал несколько важных заявлений перед визитом Путина

Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита

Администрация Трампа в бешенстве из-за поведения Ермака

Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей