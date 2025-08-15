Макаревич* не смог распродать билеты на шоу в Грузии

Жизнь артиста заметно изменилась

Когда-то Андрей Макаревич* собирал полные площадки и с легкостью распродавал билеты на концерты в России и странах СНГ. Однако после разрыва с родной страной, отъезда за границу и смены аудитории жизнь артиста кардинально изменилась. Теперь, как сообщают СМИ, ему с трудом удается привлечь зрителей даже на небольшие мероприятия.

22 августа музыкант планирует провести творческий вечер в Тбилиси и презентовать там вино, произведенное в Израиле. Однако, несмотря на активную рекламу, интерес к событию оказался крайне низким. На сегодняшний день проданы лишь самые дешевые билеты по 150 лари (около 4500 рублей). Более дорогие категории (170, 200 и 250 лари) практически не востребованы.

Схожая ситуация и с другим мероприятием, запланированным на 24 августа в Батуми. Там встречу проведут в обычном ресторане, но даже в таком скромном формате билеты распродаются плохо, зрители приобрели только самые доступные из предложенных.

На обоих вечерах будет присутствовать супруга музыканта Эйнат Кляйн, однако даже ее участие не помогло повысить интерес к выступлениям.

Если сравнивать текущую ситуацию с прошлыми годами, когда одно имя Макаревича* вызывало ажиотаж, становится очевидным, что артист терпит творческое фиаско.

К слову, ранее стало известно о нападении на жену беглого артиста.

*признан иноагентом на территории РФ