В России поставили на место оскорбившего Пахмутову Макаревича*

Знаменитость получил резкий ответ от бывших коллег

Российские артисты вступились за композитора Александру Пахмутову, творчество которой недавно раскритиковал Андрей Макаревич*. Они поставили на место артиста, который позволил себе говорить нелестные вещи про легендарного создателя отечественной музыки.

Так, например, певец Юлиан выразил мнение, что лидер "Машины времени" "несет бред". По его мнению, все резкие высказывания музыканта в последнее время связаны исключительно с тем, что он полностью разорвал отношения с Россией.

"Все, что связано с нашей страной, считаю, что у него вызывает какую-то агрессию, в том числе и Пахмутова", – считает артист.

Отказался поддерживать точку зрения Макаревича* и Юрий Антонов. Он отметил, что уже много лет не общался с беглым музыкантом и не имеет никакого желания вести о нем беседы – проблемы уехавших его не интересуют, поскольку в жизни есть более важные вещи. Что касается музыки Пахмутовой, то о ней он не может сказать ничего плохого.

"Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек!" – отметил композитор.

Напомним, ранее Макаревич* заявил, что у него никогда не было желания выступать на концерте Александры Пахмутовой. По его мнению, она пишет не самые хорошие песни, хотя у нее в репертуаре действительно есть красивые композиции. Однако в более поздние годы, когда она пыталась писать более современную музыку, это было ужасно.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ