Рудченко заявил, что Первый канал попытается вернуть Ивана Урганта в 2026-м

Федеральное ТВ не желает упускать ведущего, который не появляется на экранах с 2022-го

Первый канал может вернуться к вопросу возвращения Ивана Урганта на ТВ уже в 2026 году. Такой прогноз выдвинул продюсер Павел Рудченко, напомнивший, что на месте не оказалось телеведущих, которые могли бы заменить Ивана.

Ни Гарик Мартиросян, ни Николай Басков не решились садиться за кресло Урганта. Следующий год, добавил продюсер, будет договорным для Первого канала.

"Они попытаются его вернуть на канал заново", – высказался Павел.

В 2024-м уже ходили слухи о возвращении Урганта на ТВ, который на тот момент отсутствовал два года. Однако отец телеведущего Андрей Ургант опроверг эти сообщения.

До этого в NYT появился материал, что некие "видные россияне" якобы просят самого президента России Владимира Путина вернуть Урганта на телеэкраны. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее сообщил, что ничего не знает о таких просьбах.

По словам телеведущего Владимира Познера, в материале отсутствует конкретика в виде фамилий, которые могут иметь отношение к материалу. А ответственным за статью является шеф бюро The New York Times в Москве