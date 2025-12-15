В Кремле ответили на слухи о просьбах "видных россиян" вернуть Урганта на ТВ

Песков прокомментировал материал NYT о просьбах лично к главе государства по поводу телеведущего

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает о просьбах "видных россиян" вернуть на ТВ телеведущего Ивана Урганта. Таким образом он отреагировал на материал NYT, где говорилось, что те якобы обращалась к главе государства с просьбой дать телеведущему зеленый свет и вернуть его в эфиры.

Автор статьи заявлял, что те самые сторонники возвращения Урганта будто бы пытались заручиться согласием президента России Владимира Путина вернуть Урганта, однако тот якобы ответил несогласием на эту идею.

"Господин Ургант не ответил на запросы The New York Times о комментариях. Однако он ясно дал понять, что не теряет надежды на свою карьеру в России. На вопрос, заданный ему на московской кинопремьере в 2023 году, появится ли он когда-нибудь снова на российском телевидении, господин Ургант ответил: "Конечно, я вернусь", – говорится в материале.

Песков, комментируя информацию, сообщил, что ему ничего об этом не известно.

Ныне Ургант зарабатывает на частных выступлениях: телеведущий и шоумен берет около 6,4 млн рублей за один выход. Как правило, Ургант отыгрывает по 3-4 часа и разбивает программу на короткие блоки. Нередко он выступает в формате, который напоминает "Вечерний Ургант" – для этого привлекаются сценаристы, который имели опыт работы с Иваном на ТВ.