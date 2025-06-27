Звезда "Вечернего Урганта" Михеева нашла новую работу на ТВ

Шоу долгое время было одним из самых популярных в стране

Алла Михеева возвращается на телевидение с новым проектом после закрытия "Вечернего Урганта". После длительного перерыва звезда канувшего в Лету шоу снова появится на экранах.

Ее новым местом работы станет тревел-проект "Запретная Индия", который выйдет на развлекательном канале "Пятница!". Информация об этом появилась в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Девушка ранее была постоянной соведущей Ивана Урганта в его авторской телепередаче, однако после скандалов вокруг шоумена проект сняли с эфира. С тех пор эффектная шатенка практически не появлялась в медиапространстве.

Новая работа талантливой девушки, по словам представителей канала, будет посвящена индийской культуре, ее киноиндустрии, традициям и религиозным святыням.

Первые выпуски телепередачи должны увидеть свет в конце лета текущего года. Сама звезда свое возвращение на телевидение пока публично не комментировала.

Ранее СМИ писали, что артистка начала выступать на частных мероприятиях, где ее гонорар составляет около 750 тысяч рублей. В райдере, по данным источников, она указывает белые тапочки, безлактозное молоко и разнообразные закуски.

К слову, ранее сам Ургант неожиданно появился в популярной телепередаче.