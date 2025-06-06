Ургант снова стал ведущим: артиста взяли в известный проект

Знаменитость в течение часа развлекал фанатов баскетбола

Телеведущий Иван Ургант спустя три года после отмены на российском телевидении неожиданно появился в одной популярной передаче. Артист принял участие в съемках программы "Взял мяч", которая довольно популярна среди любителей баскетбола. Выпуск уже доступен в Сети.

Знаменитость появился в эфире в качестве приглашенного гостя, чтобы вместе с остальными ведущими порассуждать на спортивную тему. Но, как и всегда, Иван перетянул на себя все внимание с помощью шуток и различных колкостей. Он отметил, что уже долгие годы является большим поклонником баскетбола.

"Когда я смотрю время от времени на ваше шоу, меня оторопь берет от того, какое количество всего вы знаете, а я нет и знать этого не могу", – поделился артист.

По сути ведущие устроили что-то наподобие "Прожектора Пэрис Хилтон", где ведущие читают спортивные новости и комментируют их.

Ранее стало известно, что в России собираются устроить показ фильма с участием Ивана Урганта – эта новость вызвала резкое недовольство у общественников, которые обратились в Минкульт с просьбой снять киноленту с программы фестиваля.