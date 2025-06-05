Общественники потребовали отменить показ фильма с Ургантом в России

Артиста хотят полностью лишить российский площадок

Во время Международного фестиваля "Литература и кино" в Гатчине запланирован показ фильма Николая Солодовникова "Во сне ты горько плакал". Картина вышла в свет еще в прошлом году, в ней принял участие Иван Ургант, что стало первой подобной работой артиста с момента отмены. При этом известно, что фильм так и не получил прокатное удостоверение, поскольку режиссер и актер не поддержали Россию.

Общественники из движения "Зов народа", узнав о предстоящем показе, невероятно возмутились. Они требуют, чтобы картину убрали из программы фестиваля, призвав не поддерживать артистов, которые высказались против российской политики. Активисты напомнили про слова Дмитрия Медведева, который заявлял, что таким знаменитостям нельзя предоставлять площадки для творчества в нашей стране.

"На основании вышеизложенного настоятельно просим вас рассмотреть вопрос об отмене показа фильма "Во сне ты горько плакал" на Международном фестивале "Литература и кино" в Гатчине", – сказано в официальном обращении в Минкульт.

По их словам, снятие фильма с показа будет соответствовать "интересам национальной безопасности и укреплению политического духа".

Ранее артистка Цыганова возмутилась, что Пугачеву и Урганта отказались признать иноагентами.