Михалков в 2022 году предсказал судьбу Ивана Урганта

Всплыло предсказание Михалкова об опальном Урганте
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Артисту предрекали бегство из страны

В 2022 году, когда стало известно о гонораре Урганта на одном из корпоративов, режиссер Никита Михалков говорил, что у шоу-мена есть два варианта будущего в России: либо бежать, либо предать. Сейчас в Сети считают эти слова пророческими.

После высказывания артиста с черным квадратом в соцсетях ему неожиданно предложили провести мероприятие, за которое обещали крупный гонорар и "Ламборджини" в подарок. 

"А вообще понимают эти люди, что если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода: или бежать, или предать?", – приводит слова Михалкова "Царьград".

Ранее Ксения Собчак высказалась о могучих покровителях Козловского, благодаря которым он снова вернулся на российскую сцену. Она отметила, что у Урганта тоже есть влиятельные связи, однако они не помогли ему снова работать в России, несмотря на походы по высоким кабинетам.

Источник: Царьград
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