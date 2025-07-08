Ургант объявил о масштабном туре по Европе

Шоумен планирует проехаться по многим городам

Шоумен Иван Ургант объявил о проведении своего первого европейского тура с шоу "Живой Ургант". Осенью артист выступит в шести странах. Комик планирует выступить перед испанской, немецкой, австрийской, британской, сербской и молдавской публикой. Тур стартует в Барселоне, а завершится в Кишиневе.

Организаторы пообещали, что каждый вечер будет уникальным: в каждом городе – новая программа, новые музыкальные номера и гости. На сайте знаменитости подчеркнули, что ни одно шоу не повторит другое, так как все адаптировано под местную публику. Единственным неизменным элементом останется ведущий – Иван Ургант.

Напомним, в нашей стране артист давно находится в опале: его концерты и публичные выступления регулярно отменяются. Причиной стало неоднозначное поведение Урганта на фоне конфликта России с соседним государством. Его слова и действия вызвали негативную реакцию в обществе, что поставило под вопрос его дальнейшую карьеру на родине.

К слову, ранее звезда авторского телешоу опального артиста нашла новую работу на телевидении.