Появились сообщения о скором возвращении Урганта на ТВ

Поговаривают, что за ведущего просят "влиятельные люди"

Уже в ближайшее время российские зрители могут снова увидеть Ивана Урганта на экране. Появились сообщения, что ведущему разрешат работать на ТВ, но пока неизвестно, в каком именно статусе. Такое заявление сделал телекритик Александр Горбунов.

Эксперт утверждает, что телевизионщики уже начали создавать проекты, в которых могут принять участие ранее отмененные артисты. Им отводят небольшие роли в различных кинофильмах, сериалах, чтобы можно было вырезать в случае общественного недовольства или просьбы сверху. И Ургант в их числе.

"Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино", – сказал Горбунов.

По слухам, ведущий уже давно хочет вернуться на экраны – он очень соскучился по работе на ТВ. Поговаривают, что однажды Иван даже просил об этом высокопоставленных людей, но ему не разрешили.

Тем не менее, тенденция на возвращение ранее отмененных артистов стала усиливаться. Сперва Первый канал неожиданно показал картину с участием Данилы Козловского перед Пасхой, а после оказалось, что актеру разрешили выступить на российской сцене со своим моноспектаклем. Сейчас знаменитость вплотную готовится к новым постановкам для следующего театрального сезона, и говорят, что с ним может также выйти фильм, который был поставлен на паузу после 2022 года. При этом общественники не оставляют попыток добиться полной отмены Козловского в стране.