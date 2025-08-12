Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Иван Ургант, известный телеведущий и шоумен, недавно выступил с программой "Живой Ургант" на одном из популярных итальянских курортов.
Во время выступления опальный хохмач с юмором вспомнил начало своей карьеры и решил отпустить шутку на тему того, что лишился тепленького местечка на "первой кнопке".
Лицедей заявил, что 16 лет назад он был мальчишкой, мечтавшим вести собственное шоу на Первом канале. И вот теперь снова мечтает о том же самом.
В последнее время артист оказался под пристальным общественным вниманием после неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и соседним государством. Эти заявления привели к тому, что ведущий потерял часть своей аудитории и его шоу сняли с эфира.
Баку продолжает гнуть свою линию
Противник старается изменить ситуацию на поле боя