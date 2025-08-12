Ургант отпустил шутку про работу на Первом канале

Артист продолжает гастролировать по чужим странам

Иван Ургант, известный телеведущий и шоумен, недавно выступил с программой "Живой Ургант" на одном из популярных итальянских курортов.

Во время выступления опальный хохмач с юмором вспомнил начало своей карьеры и решил отпустить шутку на тему того, что лишился тепленького местечка на "первой кнопке".

Лицедей заявил, что 16 лет назад он был мальчишкой, мечтавшим вести собственное шоу на Первом канале. И вот теперь снова мечтает о том же самом.

В последнее время артист оказался под пристальным общественным вниманием после неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и соседним государством. Эти заявления привели к тому, что ведущий потерял часть своей аудитории и его шоу сняли с эфира.