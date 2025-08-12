Ургант отпустил шутку про работу на Первом канале

Опальный Ургант отпустил шутку про работу на Первом канале
Иван Ургант. Фото: соцсети
Артист продолжает гастролировать по чужим странам

Иван Ургант, известный телеведущий и шоумен, недавно выступил с программой "Живой Ургант" на одном из популярных итальянских курортов.

Во время выступления опальный хохмач с юмором вспомнил начало своей карьеры и решил отпустить шутку на тему того, что лишился тепленького местечка на "первой кнопке".

Лицедей заявил, что 16 лет назад он был мальчишкой, мечтавшим вести собственное шоу на Первом канале. И вот теперь снова мечтает о том же самом.

В последнее время артист оказался под пристальным общественным вниманием после неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и соседним государством. Эти заявления привели к тому, что ведущий потерял часть своей аудитории и его шоу сняли с эфира.

Источник: Telegram-канал "Дубай.Report" ✓ Надежный источник
По теме

Новая выходка Алиева: Азербайджан открыто поддержал врага России

Баку продолжает гнуть свою линию

ВСУ готовят новый "Курск" – Сырский не блефует: что происходит в зоне СВО

Противник старается изменить ситуацию на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей